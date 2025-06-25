НАТО нечего делать на Украине, эта страна не входит в альянс — Орбан

12:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

НАТО нечего делать на Украине, потому что эта страна не является членом Североатлантического альянса. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в ходе краткой беседы с журналистами перед началом пленарного заседания саммита НАТО в Гааге.

«НАТО нечего делать на Украине. Украина не член НАТО, так же как и Россия. И я вижу свою задачу в том, чтобы сохранить это положение», — сказал Орбан.