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НОВОСТИ

НАТО нечего делать на Украине, эта страна не входит в альянс — Орбан

12:32 25.06.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

НАТО нечего делать на Украине, потому что эта страна не является членом Североатлантического альянса. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в ходе краткой беседы с журналистами перед началом пленарного заседания саммита НАТО в Гааге.

«НАТО нечего делать на Украине. Украина не член НАТО, так же как и Россия. И я вижу свою задачу в том, чтобы сохранить это положение», — сказал Орбан.

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