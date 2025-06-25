Московский марафон тренировок с фигуристкой Загитовой пройдет в «Лужниках» 28–29 июня
12:53 25.06.2025
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова примет участие в ежегодном Московском марафоне тренировок 28–29 июня. События будут проходить Южном спортивном центре олимпийского комплекса «Лужники». Там будет создано более 10 зон с различными спортивными и развлекательными активностями, подключиться к которым смогут все желающие. За участие в массовых тренировках посетители марафона получат специальные браслеты – их затем можно будет обменять на ценные призы.
В субботу, 28 июня, с 16:00 до 16:45 планируется танцевальная тренировка с группой чирлидинга и музыкальным сопровождением от DJ Groove. Также Алина Загитова будет участвовать в массовой тренировке по стретчингу, которая пройдет 29 июня с 11:30 до 12:15.
Гостей ждут на тренировки с детьми. Для них будут действовать специальные игровые зоны. Дети также смогут посетить специальные тренировки, поиграть в сухом бассейне и встретиться с героями мультфильмов.
Участие во всех активностях будет бесплатным, однако на некоторые потребуется предварительно зарегистрироваться.
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