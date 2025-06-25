В ГД внесен проект о лишении приобретенного гражданства за ряд преступлений — Володин

13:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Депутаты внесли на рассмотрение Госдумы законопроект о лишении мигрантов приобретенного гражданства РФ за ряд преступлений. Об этом сообщил председатель палаты Вячеслав Володин.

«Сегодня внесли депутатский законопроект. Предложили поддержать его всем нашим коллегам в Государственной думе. Считаем необходимым расширить перечень оснований, по которым будут лишать приобретенного гражданства РФ», — написал Володин в своем телеграм-канале.