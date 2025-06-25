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Репутация МАГАТЭ пострадала в контексте ударов США по Ирану — Песков

13:32 25.06.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Бездействие Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) во время американской атаки по иранским ядерным объектам серьезно повлияло на его собственную репутацию. Это заметил, отвечая на вопрос ТАСС о разрыве отношений Ирана и МАГАТЭ, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Конечно, реноме МАГАТЭ серьезно пострадало», — отметил представитель Кремля.

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