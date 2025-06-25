Медведев назвал ЕС прямой угрозой России

14:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Современный Евросоюз является прямой угрозой России, но это не должно мешать двустороннему сотрудничеству РФ с отдельными странами Европы. Об этом заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.

«Благодушный лозунг: „Вступайте куда угодно, только не в НАТО“ — должен быть скорректирован. ЕС, напичканный оружием, радужными фриками и брюссельскими крикливыми сучками, — прямая угроза России. Именно так к нему и нужно относиться. Во всяком случае до изменения его подходов к нам. Это, конечно, не должно мешать двустороннему сотрудничеству с отдельными странами Европы», — написал политик в своем телеграм-канале.