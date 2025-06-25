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Саакашвили пришел к власти в 2003 г. после не «революции роз», а госпереворота — власти

15:32 25.06.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили и его партия «Единое национальное движение» в 2003 году пришли к власти не путем «революции роз», а в результате государственного переворота, устроенного против Эдуарда Шеварднадзе. Об этом заявила вице-спикер парламента Грузии, председатель парламентской следственной комиссии по расследованию преступлений периода правления Саакашвили Тея Цулукиани.

«Национальное движение» пришло к власти в результате тех событий, которые ошибочно назвали «революцией». Мы это исследуем и наверное скажем, что это не была «бархатная революция». Это был государственный переворот, завернутый в форму «бархатной рволюции», — сказала Цулукиани, выступая в парламенте с отчетом о проделанной работе комиссии.

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