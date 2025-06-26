Сырский объявил о создании спецгруппы для обороны Сумской области
12:05 26.06.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Специальная группа по вопросам обороны Сумской области создана в Вооруженных силах Украины (ВСУ), ее первоочередное задание — усилить фортификации. Об этом заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.
«В командовании нашей группировки на северо-слобожанском направлении создана специальная группа по обороне Сумской области — ее городов и общин. Первоочередные задачи — это усиление укреплений, наращивание системы инженерных и фортификационных заграждений», — написал он в своем телеграм-канале.
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