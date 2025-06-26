Сырский объявил о создании спецгруппы для обороны Сумской области

12:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Специальная группа по вопросам обороны Сумской области создана в Вооруженных силах Украины (ВСУ), ее первоочередное задание — усилить фортификации. Об этом заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

«В командовании нашей группировки на северо-слобожанском направлении создана специальная группа по обороне Сумской области — ее городов и общин. Первоочередные задачи — это усиление укреплений, наращивание системы инженерных и фортификационных заграждений», — написал он в своем телеграм-канале.