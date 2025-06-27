Резкое снижение ключевой ставки разгонит инфляцию — советник главы ЦБ РФ
17:00 27.06.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Снижение ключевой ставки ЦБ в текущих экономических условиях может привести к ускорению инфляции. Такое мнение высказал советник Банка России Кирилл Тремасов во время Чувашского экономического форума.
«Дешевый кредит, действительно, сильно облегчает жизнь бизнесу. Но вы только представьте, если завтра ЦБ резко снизит ключевую ставку до 10%. Тогда станет ли кредит дешевле и станет ли он доступным? Поверьте мне, в таких условиях, ставки по кредитам, скорее всего, подскочат. После такого нашего действия. Почему вы спросите? Да, потому что необоснованное смягчение денежно-кредитной политики в условиях высокой инфляции и высоких инфляционных ожиданий еще больше разгонит инфляцию», — заявил Тремасов.
Он подчеркнул, что доступность кредитов зависит не от ключевой ставки, а строго от стабильно низкой инфляции и сдержанных инфляционных ожиданий.
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