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Законопроект Трампа об увеличении госдолга направит США по кратчайшему пути к долговому рабству - Маск

09:20 29.06.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Законопроект, предложенный администрацией президента США Дональда Трампа, предусматривает крупнейшее увеличение госдолга, что может направить Соединенные Штаты по пути долгового рабства. Такое мнение выразил американский предприниматель, бывший координатор ведомства по повышению эффективности работы американского правительства (DOGE) Илон Маск.

«Этот законопроект увеличит потолок госдолга на $5 трлн, это самое большое увеличение в истории, которое направит Америку по кратчайшему пути к долговому рабству», — написал он в социальной сети X.

Помимо этого, считает Маск, законопроект «уничтожит миллионы рабочих мест» в США и причинит стране «огромный стратегический ущерб».

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