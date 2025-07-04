США прекратили поставки оружия Киеву по политическим мотивам, а не из-за дефицита — СМИ

13:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Решение США приостановить поставки оружия Украине не вызвано его дефицитом, а является чисто политическим шагом. Такое мнение выразил военный обозреватель итальянской газеты La Repubblica Джанлука Ди Фео.

«Действительно ли Пентагону так не хватает ресурсов, что он заблокировал поставку небольших партий для Украины? Анализ данных показывает, что мотивация, представленная администрацией США, лишена военной значимости и представляется исключительно политическим решением», — отмечает он.

В частности, остановлены поставки 8,5 тыс. артиллерийских снарядов калибра 155 мм — это объем, который американская оборонная промышленность производит «менее чем за пять дней», отмечает Ди Фео. Также «заморожена отправка около 30 ракет Patriot PAC-3» при том, что в прошлом году их было собрано 500, указывает обозреватель.

«Ситуация усугубляется убеждением, что в настоящее время европейские страны не способны компенсировать прекращение американских поставок. Несомненно, относительно небольшие объемы могут быть в спешке восполнены за счет использования запасов различных стран. Если приостановка поставок со стороны Вашингтона продлится, то это выявит промышленную слабость Старого Света», — указывает автор.