ФРГ хочет удвоить число резервистов за счет добровольной военной службы — Reuters
13:32 04.07.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Власти ФРГ намерены увеличить вдвое — до 200 тыс. — число резервистов в результате введения шестимесячной добровольной военной службы. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники.
По их данным, в соответствии с новыми планами новобранцев будут обучать в течение полугода «выполнению простых задач, таких как несение караульной службы». Таким образом Германия надеется удвоить число подготовленных резервистов с нынешних 100 тыс.
Минобороны от комментариев по этому вопросу отказалось, информирует агентство.
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