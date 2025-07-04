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НОВОСТИ

Более 70% детей мигрантов не справилась с тестированием для приема в школы Екатеринбурга

14:00 04.07.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Только 15 детей мигрантов, что составляет всего 23% от общего числа прошедших тестирование в Екатеринбурге, справились с проверкой знаний русского языка при поступлении в школы. Об этом сообщили в городской администрации.

«Из 65 заявившихся успешно справились с проверкой только 15 человек. Это дети, подтвердившие свое знание языка и способность освоить утвержденную программу. Они будут зачислены в учреждения», — говорится в сообщении.

Отмечается, что у детей есть право вернуться и еще раз сдать экзамен через три месяца. За это время они могут подтянуть свои знания по русскому языку. Всего в школы Екатеринбурга иностранными гражданами было подано 201 заявление, многим из них отказали, основные причины — предоставление неполного пакета документов, отсутствие свободных мест в образовательных организациях, а также установление недостоверных сведений в поданных документах, сообщили ТАСС в городской администрации.

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