Маск устроил опрос о создании новой партии в США

17:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Американский предприниматель Илон Маск в День независимости США устроил опрос в социальной сети X относительно необходимости создания в США новой политической партии.

«День независимости — это прекрасное время, чтобы спросить, хотите ли вы независимости от двухпартийной (а некоторые говорят, что и однопартийной) системы! Стоит ли нам создать партию „Америка“?», — написал он на своей странице в социальной сети X.

Голосование по заданному Маском вопросу продлится сутки. За час с начала опроса в нем приняли участие более 81 тыс. пользователей, поддержку создания партии выступают 64,8% участников опроса.

Ранее Маск выступил с призывом создать новую политическую партию, поскольку современные американцы «живут в однопартийной стране», и требуется платформа, «которая действительно будет заботиться о людях».