МЧС Москвы предупреждает о приходе с столицу аномальной жары
11:20 06.07.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Аномальная жара выше 30 градусов ожидается в столице в период с 7 по 10 июля. Об этом сообщается в телеграм-канале МЧС Москвы.
«В период с 7 по 10 июля в дневные часы на территории Москвы ожидается сильная жара с максимальной температурой воздуха 30-33 градусов», — говорится в сообщении.
Граждан просят соблюдать требования пожарной безопасности и исключить обращение с открытым огнем.
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