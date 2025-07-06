МЧС Москвы предупреждает о приходе с столицу аномальной жары

11:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Аномальная жара выше 30 градусов ожидается в столице в период с 7 по 10 июля. Об этом сообщается в телеграм-канале МЧС Москвы.

«В период с 7 по 10 июля в дневные часы на территории Москвы ожидается сильная жара с максимальной температурой воздуха 30-33 градусов», — говорится в сообщении.

Граждан просят соблюдать требования пожарной безопасности и исключить обращение с открытым огнем.