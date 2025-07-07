Объем торговли РФ со странами ШОС с 2022 по 2024 г. вырос в 1,5 раза
15:32 07.07.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Объем торговли России со странами — членами ШОС с 2022 по 2024 год вырос в 1,5 раза, превысив $400 млрд, сообщил глава Минпромторга РФ Антон Алиханов, выступая на совещании министров промышленности государств — членов ШОС в рамках выставки «Иннопром».
«Значительно окрепли и экономические связи России с государствами — членами ШОС. Например, объем торговли со странами Шанхайской организации с 2022 года увеличился по итогам 2024 года в 1,5 раза и превысил $400 млрд», — сказал он.
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