Взрыв газа произошел в пятиэтажном доме в Ершове Саратовской области
16:00 07.07.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Взрыв бытового газа с последующим возгоранием произошел на пятом этаже многоквартирного дома в Ершове Саратовской области. Об этом сообщила администрация района.
«Около 14:20 (13:20 мск) произошел взрыв бытового газа на 5-м этаже пятиэтажного дома № 11 по улице Космонавтов, в результате чего возник пожар», — говорится в сообщении.
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