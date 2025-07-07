Взрыв газа произошел в пятиэтажном доме в Ершове Саратовской области

16:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Взрыв бытового газа с последующим возгоранием произошел на пятом этаже многоквартирного дома в Ершове Саратовской области. Об этом сообщила администрация района.

«Около 14:20 (13:20 мск) произошел взрыв бытового газа на 5-м этаже пятиэтажного дома № 11 по улице Космонавтов, в результате чего возник пожар», — говорится в сообщении.