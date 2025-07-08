Три БПЛА уничтожены над Белгородской областью

09:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские средства ПВО уничтожили три украинских БПЛА над Белгородской областью за ночь. Об этом сообщили в Минобороны России.

«В период с 22:30 мск 7 июля текущего года до 7:00 мск 8 июля т. г. дежурными средствами ПВО уничтожены три украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территорией Белгородской области», — сказали там.