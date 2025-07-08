Новые санкции против РФ Трамп рассматривает «очень решительно»
19:52 08.07.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент США Дональд Трамп заявил, что «очень решительно» рассматривает возможность дать согласие на проведение через Конгресс законопроекта, предусматривающего введение новых санкций против России. Об этом он заявил на заседании своего кабинета.
«Сенаторы принимают очень жесткие санкции. Я это рассматриваю», — ответил Трамп на вопрос о том, хочет ли он принятия Конгрессом упомянутого законопроекта и готов ли будет его подписать. «Я очень решительно это рассматриваю», — добавил он.
Дональд Трамп признал, что задача урегулирования конфликта на Украине оказалось сложнее, чем он ожидал. «Это оказалось сложнее», — сказал американский лидер на заседании своего кабинета в Белом доме, комментируя конфликт на Украине.
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