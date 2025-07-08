0
0
173
НОВОСТИ

Новые санкции против РФ Трамп рассматривает «очень решительно»

19:52 08.07.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент США Дональд Трамп заявил, что «очень решительно» рассматривает возможность дать согласие на проведение через Конгресс законопроекта, предусматривающего введение новых санкций против России. Об этом он заявил на заседании своего кабинета.

«Сенаторы принимают очень жесткие санкции. Я это рассматриваю», — ответил Трамп на вопрос о том, хочет ли он принятия Конгрессом упомянутого законопроекта и готов ли будет его подписать. «Я очень решительно это рассматриваю», — добавил он.

Дональд Трамп признал, что задача урегулирования конфликта на Украине оказалось сложнее, чем он ожидал. «Это оказалось сложнее», — сказал американский лидер на заседании своего кабинета в Белом доме, комментируя конфликт на Украине.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

18:30 08.07.2025
Китайские геологи обнаружили в провинции Хунань крупные залежи литиевой руды
0
269
17:40 08.07.2025
Дума приняла закон о запрете начислять проценты за просрочку по кредитам умерших людей
0
295
17:12 08.07.2025
Оборот биоэквайринга за первое полугодие достиг 72,7 миллиарда рублей
0
298
17:12 08.07.2025
МУС выдал ордера на арест лидера «Талибана» и главы Верховного суда Афганистана
0
354
17:00 08.07.2025
Доля российского ПО выросла до 50% — вдвое больше, чем до санкций, заявил Мишустин
0
306
16:32 08.07.2025
В Восточном Сараеве открыт памятник российскому дипломату Виталию Чуркину
0
391
16:12 08.07.2025
Фон дер Ляйен перед саммитом ЕС — КНР потребовала от Пекина ограничить сотрудничество с РФ
0
475
16:00 08.07.2025
Путин отметил исторический пик цены на золото
0
378
15:32 08.07.2025
Пентагон запустит на орбиту группу экспериментальных военных спутников - СМИ
0
430
15:12 08.07.2025
Большинство россиян выступили за ограничения для детей и пожилых людей в сети — опрос
0
440

Возврат к списку