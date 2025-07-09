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При атаке ВСУ в Курске пострадали семеро, в том числе 5-летний ребенок с тяжелыми ранами

09:05 09.07.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число раненных в результате атаки беспилотников ВСУ на пляж в Курске достигло, по уточненным данным, семи, среди них пятилетний ребенок, состояние которого оценивается как тяжелое. Об этом сообщил врио главы Курской области Александр Хинштейн.

«Выехал на место происшествия в Курске. Все трое погибших — мужчины. <…> Всего пострадало 7 человек, среди них — мальчик 5 лет. У них осколочные ранения и ожоги разной степени. Пять человек, включая ребенка, в тяжелом состоянии. Врачи делают все, чтобы их спасти. Сейчас сам направляюсь в больницу, чтобы убедиться, что людям оказывается вся необходимая помощь», — написал он.

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