При атаке ВСУ в Курске пострадали семеро, в том числе 5-летний ребенок с тяжелыми ранами

09:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число раненных в результате атаки беспилотников ВСУ на пляж в Курске достигло, по уточненным данным, семи, среди них пятилетний ребенок, состояние которого оценивается как тяжелое. Об этом сообщил врио главы Курской области Александр Хинштейн.

«Выехал на место происшествия в Курске. Все трое погибших — мужчины. <…> Всего пострадало 7 человек, среди них — мальчик 5 лет. У них осколочные ранения и ожоги разной степени. Пять человек, включая ребенка, в тяжелом состоянии. Врачи делают все, чтобы их спасти. Сейчас сам направляюсь в больницу, чтобы убедиться, что людям оказывается вся необходимая помощь», — написал он.