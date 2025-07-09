Каждый 3-й россиянин готов работать 10 лет в одной компании при условии индексации зарплат
10:20 09.07.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Каждый третий россиянин готов остаться работать в компании на 10 лет и более, если зарплата будет регулярно индексироваться при условии регулярной индексации зарплаты. Об этом говорится в исследовании компании Level Group, результаты которого поступили в ТАСС.
Согласно исследованию, почти трети россиян для того, чтобы остаться в компании надолго, нужна регулярная индексация зарплаты в рынке или выше (30%). Второй по значимости фактор — хороший социальный пакет с ДМС и другими бонусами, он важен для 22% респондентов. На третьем месте — возможность менять позицию и обязанности внутри компании, чтобы не заниматься один и тем же (20%), а на четвертом — понятный карьерный трек и продвижение по карьерной лестнице (15%).
Гибкий график и возможность работать удаленно также назвали важным фактором 7% респондентов. Еще 5% россиян признались, что не готовы оставаться в одной компании 10 лет ни при каких условиях.
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