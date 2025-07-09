Количество случаев дезертирства на Украине в июне выросло более чем на 17%

10:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Количество зафиксированных случаев дезертирства на Украине в июне составило 2 111, что на 17,7% больше, чем в мае, когда было зафиксировано 1 794 таких инцидента. Об этом свидетельствуют подсчеты ТАСС на основании данных Государственного бюро расследований Украины.

Обвинения предъявлены по восьми делам о дезертирстве, расследование остальных случаев продолжается.

Количество случаев самовольного оставления воинской части в июне при этом составило 14 674. Обвинения предъявлены в 527 случаях. Таким образом, всего в июне на Украине зафиксировано 16 785 случаев, когда военнослужащие в нарушение закона оставляли ряды ВСУ.