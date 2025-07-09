ВСУ отводят основные силы с окраин ДНР и Днепропетровской области — Кимаковский

11:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украинские войска выводят основные силы из населенных пунктов на западной окраине ДНР и на территории Днепропетровской области, находящихся у самой границы. Об этом сообщил ТАСС советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

«Вооруженные формирования Украины заранее покидают села Александроград, окрестности Искры в ДНР, Январское, Новоселовка, Воронов и еще ряд населенников Днепропетровской области», — сказал Кимаковский.

Он добавил, что существенная часть сил отошла в населенный пункт Великомихайловка Днепропетровской области. При этом, на первой линии обороны остается часть недавно мобилизованных солдат.