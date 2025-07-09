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В Саратовской области предотвращен теракт, готовивший его уничтожен

11:05 09.07.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сотрудники ФСБ предотвратили теракт в Саратовской области, мужчина, планировавший взрыв железнодорожного моста, уничтожен при попытке изъять из тайника взрывное устройство. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

«На территории Саратовской области предотвращен диверсионно-террористический акт, планировавшийся сторонником признанной в России террористической и запрещенной организации», — сообщили в ЦОС.

Как отметили в ФСБ, он планировал осуществить подрыв железнодорожного моста с использованием хранящегося у него в тайнике самодельного взрывного устройства (СВУ). «При задержании в момент изъятия СВУ из тайника он оказал вооруженное сопротивление и в результате ответным огнем был уничтожен», — добавили в ЦОС. «Установлено, что гражданин России поддерживал контакты с украинской стороной и намеревался после совершения противоправного деяния убыть на Украину для принятия участия в боевых действиях», — подчеркнули в ФСБ.

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