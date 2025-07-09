ВСУ заминировали десятки тел сослуживцев в Новоукраинке в ДНР
12:00 09.07.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Украинские войска оставили в населенном пункте Новоукраинка в ДНР десятки заминированных тел солдат, сообщили ТАСС в группировке войск «Центр».
«В Новоукраинке после себя противник оставил десятки заминированных тел своих сослуживцев», — сообщили в группировке.
В распоряжении ТАСС также есть видео, снятое бойцами группировки в населенном пункте. На кадрах видны тела украинских военнослужащих, вокруг которых установлены так называемые растяжки — скрытая взрывчатка с пассивным пусковым механизмом.
НОВОСТИ
- 12:05 09.07.2025
- Отказ Украины от передачи ядерного оружия России в 90-е гг. был исключен — Гросси
- 11:32 09.07.2025
- Вся система высшего образования перейдет на новую модель в 2027 году — Минобрнауки
- 11:20 09.07.2025
- Филиппины планируют разместить военных Канады и Франции на своей территории
- 11:05 09.07.2025
- В Саратовской области предотвращен теракт, готовивший его уничтожен
- 11:00 09.07.2025
- ВСУ отводят основные силы с окраин ДНР и Днепропетровской области — Кимаковский
- 10:32 09.07.2025
- Количество случаев дезертирства на Украине в июне выросло более чем на 17%
- 10:20 09.07.2025
- Каждый 3-й россиянин готов работать 10 лет в одной компании при условии индексации зарплат
- 10:05 09.07.2025
- В США начали уголовное расследование в отношении экс-глав ЦРУ и ФБР
- 10:00 09.07.2025
- Самые продолжительные в истории Тайваня маневры начались на острове
- 09:32 09.07.2025
- Нетаньяху заявил, что Израиль полон решимости достичь целей войны в Газе
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать