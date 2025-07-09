0
0
10
НОВОСТИ

ВСУ заминировали десятки тел сослуживцев в Новоукраинке в ДНР

12:00 09.07.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украинские войска оставили в населенном пункте Новоукраинка в ДНР десятки заминированных тел солдат, сообщили ТАСС в группировке войск «Центр».

«В Новоукраинке после себя противник оставил десятки заминированных тел своих сослуживцев», — сообщили в группировке.

В распоряжении ТАСС также есть видео, снятое бойцами группировки в населенном пункте. На кадрах видны тела украинских военнослужащих, вокруг которых установлены так называемые растяжки — скрытая взрывчатка с пассивным пусковым механизмом.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

12:05 09.07.2025
Отказ Украины от передачи ядерного оружия России в 90-е гг. был исключен — Гросси
0
25
11:32 09.07.2025
Вся система высшего образования перейдет на новую модель в 2027 году — Минобрнауки
0
116
11:20 09.07.2025
Филиппины планируют разместить военных Канады и Франции на своей территории
0
140
11:05 09.07.2025
В Саратовской области предотвращен теракт, готовивший его уничтожен
0
175
11:00 09.07.2025
ВСУ отводят основные силы с окраин ДНР и Днепропетровской области — Кимаковский
0
180
10:32 09.07.2025
Количество случаев дезертирства на Украине в июне выросло более чем на 17%
0
210
10:20 09.07.2025
Каждый 3-й россиянин готов работать 10 лет в одной компании при условии индексации зарплат
0
194
10:05 09.07.2025
В США начали уголовное расследование в отношении экс-глав ЦРУ и ФБР
0
229
10:00 09.07.2025
Самые продолжительные в истории Тайваня маневры начались на острове
0
280
09:32 09.07.2025
Нетаньяху заявил, что Израиль полон решимости достичь целей войны в Газе
0
247

Возврат к списку