ВСУ заминировали десятки тел сослуживцев в Новоукраинке в ДНР

12:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украинские войска оставили в населенном пункте Новоукраинка в ДНР десятки заминированных тел солдат, сообщили ТАСС в группировке войск «Центр».

«В Новоукраинке после себя противник оставил десятки заминированных тел своих сослуживцев», — сообщили в группировке.

В распоряжении ТАСС также есть видео, снятое бойцами группировки в населенном пункте. На кадрах видны тела украинских военнослужащих, вокруг которых установлены так называемые растяжки — скрытая взрывчатка с пассивным пусковым механизмом.