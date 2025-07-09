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НОВОСТИ

5-летний мальчик, пострадавший при атаке ВСУ на курский пляж, умер

17:40 09.07.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Пятилетний мальчик, который пострадал в результате атаки ВСУ на городской пляж Курска, умер. Об этом сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн.

«К глубокой скорби, 5-летний мальчик, раненный накануне на пляже в Курске, скончался во время транспортировки в Москву. Врачи сделали все, чтобы его спасти, но травмы оказались слишком тяжелыми: у ребенка было более 30% ожогов тела — это крайне и крайне много для маленького человека», — написал он в телеграм-канале.

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