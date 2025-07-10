За ночь над регионами РФ и акваторией Черного моря сбиты 14 украинских БПЛА
09:00 10.07.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Российские средства ПВО за ночь уничтожили и перехватили над регионами РФ и акваторией Черного моря 14 украинских БПЛА. Об этом сообщили в Минобороны России.
«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 14 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 8 — над акваторией Черного моря, 2 — над территорией Белгородской области, 2 — над территорией Республики Крым, 1 — над территорией Пензенской области и 1 — над территорией Курской области», — сказали там.
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