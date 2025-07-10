Число 200-балльников по двум предметам на ЕГЭ в 2025 г. сократилось в 1,6 раза

10:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Количество 200-балльников по двум предметам на ЕГЭ-2025 сократилось в 1,6 раза в сравнении с прошлым годом. На такую оценку экзамены сдали 331 человек, год назад — 586, следует из анализа предварительных итогов экзаменационной кампании 2025 года, который провел ТАСС.

Согласно результатам исследования, количество сдающих ЕГЭ выпускников сократилось почти на 70 тыс. по сравнению в 2024 годом (700 тыс. экзаменуемых). Число участников ЕГЭ-2025 составило 682 тыс. человек, из них более 631 тыс. — выпускники текущего года.

Количество удаленных с экзамена участников спустя год практически не изменилось. В 2025 году всего было удалено 781 человек, из них за наличие телефона — 261, за шпаргалки — 413, иное — 107. В 2024 году из 768 человек 220 были удалены за использование мобильных телефонов, 337 — за шпаргалки, еще 211 сдававших удалены за иные нарушения.

Максимальный балл по трем предметам в этом году набрали 13 участников, в то время как в прошлом — 41. В оба года в России было по одному ученику, сдавшему четыре экзамена на 400 баллов.