Более 75% россиян положительно оценивают межнациональные отношения в стране — Магомедов

10:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Более 75% жителей России хорошо оценивают отношения между нациями внутри страны. Это — результат многолетней системной работы Стратегии государственной национальной политики, сообщил журналистам заместитель руководителя администрации президента Российской Федерации Магомедсалам Магомедов на окружном семинаре-совещании в Магадане.

«У нас в Стратегии <…> цель государственной национальной политики определена следующим образом: <…> это, с одной стороны, укрепление единства российской нации, общегражданской идентичности. С другой стороны — это сохранение этнокультурного и языкового многообразия народов. Это две основные задачи, которые стоят перед регионами. <…> Системная работа дала хороший результат, и вот уже несколько лет большая часть населения нашей страны — 75% — считает межнациональные отношения положительными — доброжелательным или нейтральными», — обозначил Магомедов по итогам окружного семинара-совещания «О практике и задачах органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, находящихся в пределах Дальневосточного федерального округа, по реализации Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации до 2025 года».

Он отметил, что в основном оценка дается по степени отношения людей — насколько им комфортно жить в стране, исходя из национальной и языковой принадлежности. Кроме того, ведется постоянная работа как по укреплению национальной идентичности среди населения, так и в сфере межнационального сотрудничества.