0
0
112
НОВОСТИ

Более 75% россиян положительно оценивают межнациональные отношения в стране — Магомедов

10:32 10.07.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Более 75% жителей России хорошо оценивают отношения между нациями внутри страны. Это — результат многолетней системной работы Стратегии государственной национальной политики, сообщил журналистам заместитель руководителя администрации президента Российской Федерации Магомедсалам Магомедов на окружном семинаре-совещании в Магадане.

«У нас в Стратегии <…> цель государственной национальной политики определена следующим образом: <…> это, с одной стороны, укрепление единства российской нации, общегражданской идентичности. С другой стороны — это сохранение этнокультурного и языкового многообразия народов. Это две основные задачи, которые стоят перед регионами. <…> Системная работа дала хороший результат, и вот уже несколько лет большая часть населения нашей страны — 75% — считает межнациональные отношения положительными — доброжелательным или нейтральными», — обозначил Магомедов по итогам окружного семинара-совещания «О практике и задачах органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, находящихся в пределах Дальневосточного федерального округа, по реализации Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации до 2025 года».

Он отметил, что в основном оценка дается по степени отношения людей — насколько им комфортно жить в стране, исходя из национальной и языковой принадлежности. Кроме того, ведется постоянная работа как по укреплению национальной идентичности среди населения, так и в сфере межнационального сотрудничества.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

11:20 10.07.2025
Фон дер Ляйен ждет «еще несколько» голосований по вотуму недоверия — депутат ЕП
0
2
11:05 10.07.2025
Украине требуется в среднем около $3 млрд внешней поддержки в месяц
0
51
11:00 10.07.2025
Базу генетической информации РФ расширят в 35 раз к 2030 году
0
61
10:20 10.07.2025
Число 200-балльников по двум предметам на ЕГЭ в 2025 г. сократилось в 1,6 раза
0
148
10:05 10.07.2025
Бразилия ответит на тарифы США на основе закона о взаимных мерах в экономике — президент
0
172
10:00 10.07.2025
РФ намерена срочно импортозаместить иностранное ПО в вузах
0
186
09:32 10.07.2025
Россиян и китайцев проверили на допинг вдвое чаще других перед ЧМ по водным видам спорта
0
210
09:20 10.07.2025
ВС РФ подошли к пригороду Северска, ВСУ в спешке укрепляют город — Марочко
0
217
09:05 10.07.2025
США возобновили некоторые поставки вооружений Украине — Associated Press
0
244
09:00 10.07.2025
За ночь над регионами РФ и акваторией Черного моря сбиты 14 украинских БПЛА
0
230

Возврат к списку