Базу генетической информации РФ расширят в 35 раз к 2030 году
11:00 10.07.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Правительство России намерено расширить национальную базу генетической информации в 35 раз к 2030 году. ТАСС ознакомился с утвержденным кабмином стратегическим направлением в области цифровой трансформации отрасли науки и высшего образования до 2030-го.
«Общий объем хранения общедоступных данных в сфере генетической информации по всему многообразию образцов достигнет 1 петабайта в 2025 году, 6 петабайт в 2026 году, 10 петабайт в 2027 году, по иной информации — до 35 петабайт к 2030 году», — говорится в документе.
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