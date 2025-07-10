Базу генетической информации РФ расширят в 35 раз к 2030 году

11:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правительство России намерено расширить национальную базу генетической информации в 35 раз к 2030 году. ТАСС ознакомился с утвержденным кабмином стратегическим направлением в области цифровой трансформации отрасли науки и высшего образования до 2030-го.

«Общий объем хранения общедоступных данных в сфере генетической информации по всему многообразию образцов достигнет 1 петабайта в 2025 году, 6 петабайт в 2026 году, 10 петабайт в 2027 году, по иной информации — до 35 петабайт к 2030 году», — говорится в документе.