Украине требуется в среднем около $3 млрд внешней поддержки в месяц
11:05 10.07.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Украина нуждается во внешней финансовой помощи в размере около $3 млрд в месяц, не считая поставок вооружений и военной техники, чтобы продолжать конфликт с Россией. Это следует из данных Национального банка Украины (НБУ), с которыми ознакомился ТАСС.
НБУ представил в том числе сведения о состоянии резервов и уровне бюджетного дефицита страны в первой половине текущего года. Фактические объемы внешней финансовой помощи в этот период колебались от $1,7 млрд до $4 млрд в месяц, в феврале Киев вообще не получил помощи извне. Украине приходится закрывать возникающие бреши за счет использования резервов — около $3 млрд в феврале. В марте и апреле объем внешней помощи составлял около $4 млрд в месяц, что позволило несколько нарастить резервы, однако уже в мае, когда Киев получил от союзников лишь около $1,7 млрд, они сократились на $2,2 млрд.
Согласно данным банка, бюджетные расходы Украины за первые пять месяцев 2025 года выросли на 28% по сравнению с запланированным уровнем (в январе — мае 2024 года рост на 10%), главным образом на оборону и социальные выплаты. В результате для удовлетворения бюджетных потребностей в июне Киеву потребовалось уже около $4 млрд внешней помощи.
Таким образом, только финансовая поддержка Украины обходится Западу примерно в $36 млрд в год. Военная помощь — поставки техники, снаряжения, боеприпасов — обходятся примерно в сопоставимую сумму.
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