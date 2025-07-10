В Мелитополе задержали двух агентов военной разведки Украины, собиравших данные о ВС РФ
12:00 10.07.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Сотрудники ФСБ России задержали в Мелитополе двух агентов Главного управления разведки Минобороны Украины, собиравших информацию о местах дислокации Вооруженных сил РФ. Об этом ТАСС сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.
«Федеральной службой безопасности на территории Запорожской области выявлена и пресечена противоправная деятельность жителей Мелитополя, граждан Украины, подозреваемых в сотрудничестве с Главным управлением разведки Министерства обороны Украины и вооруженными силами Украины. Подозреваемые задержаны», — отметили в ЦОС.
По информации ФСБ, злоумышленники были завербованы украинскими спецслужбами через Telegram. «По заданию кураторов они собирали и передавали противнику сведения о местах дислокации личного состава и военной техники подразделений Вооруженных сил РФ для последующего нанесения по ним ракетно-бомбовых ударов и организации диверсий», — сообщили в ФСБ.
НОВОСТИ
- 12:32 10.07.2025
- Около 80% детей в РФ рождаются в городах — Голикова
- 12:20 10.07.2025
- Фон дер Ляйен не верит, что отношения ЕС и США вернутся на прежний уровень
- 12:05 10.07.2025
- Россия будет снижать себестоимость отечественных авто
- 11:54 10.07.2025
- Сбер раскрыл детали Клуба акционеров
- 11:32 10.07.2025
- В Европе с недоверием восприняли очередное изменение политики Трампа по Украине — Politico
- 11:20 10.07.2025
- Фон дер Ляйен ждет «еще несколько» голосований по вотуму недоверия — депутат ЕП
- 11:05 10.07.2025
- Украине требуется в среднем около $3 млрд внешней поддержки в месяц
- 11:00 10.07.2025
- Базу генетической информации РФ расширят в 35 раз к 2030 году
- 10:32 10.07.2025
- Более 75% россиян положительно оценивают межнациональные отношения в стране — Магомедов
- 10:20 10.07.2025
- Число 200-балльников по двум предметам на ЕГЭ в 2025 г. сократилось в 1,6 раза
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать