В Мелитополе задержали двух агентов военной разведки Украины, собиравших данные о ВС РФ

12:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сотрудники ФСБ России задержали в Мелитополе двух агентов Главного управления разведки Минобороны Украины, собиравших информацию о местах дислокации Вооруженных сил РФ. Об этом ТАСС сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

«Федеральной службой безопасности на территории Запорожской области выявлена и пресечена противоправная деятельность жителей Мелитополя, граждан Украины, подозреваемых в сотрудничестве с Главным управлением разведки Министерства обороны Украины и вооруженными силами Украины. Подозреваемые задержаны», — отметили в ЦОС.

По информации ФСБ, злоумышленники были завербованы украинскими спецслужбами через Telegram. «По заданию кураторов они собирали и передавали противнику сведения о местах дислокации личного состава и военной техники подразделений Вооруженных сил РФ для последующего нанесения по ним ракетно-бомбовых ударов и организации диверсий», — сообщили в ФСБ.