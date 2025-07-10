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Поддержка вотума недоверия фон дер Ляйен третью евродепутатов вызвало шок — диписточник

15:00 10.07.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Поддержка вотума недоверия главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен почти третью из проголосовавших евродепутатов (174 из 553) вызвало шок в Брюсселе. Об этом заявил ТАСС дипломатический источник в миссии одной из стран ЕС в Брюсселе.

«Сами сторонники вотума надеялись собрать поддержку максимум в 15-20%. Тот факт, что вотум поддержали 31,5% участвовавших в голосовании депутатов, стал настоящим шоком в Брюсселе. Уровень недовольства работой Еврокомиссии оказался гораздо выше прогнозов», — сказал он.

В то же время источник высказал мнение, что это голосование «не окажет влияния на политический курс Еврокомиссии». По его мнению, теперь «следует ожидать мощной медийной кампании по контролю ущерба, в которой, с высокой вероятностью, недовольство работой Еврокомиссии будет приписано внешним силам».

Европарламент (ЕП) на пленарной сессии в Страсбурге отклонил резолюцию о недоверии главе Еврокомиссии (ЕК) Урсуле фон дер Ляйен, который официально был выдвинут в связи с обвинениями в коррупцию при закупке вакцин от COVID-19.

За отклонение резолюции проголосовали 360 депутатов из 553, тогда как 174 парламентария поддержали вотум недоверия. Еще 18 членов ЕП воздержались.

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