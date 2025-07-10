Поддержка вотума недоверия фон дер Ляйен третью евродепутатов вызвало шок — диписточник
15:00 10.07.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Поддержка вотума недоверия главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен почти третью из проголосовавших евродепутатов (174 из 553) вызвало шок в Брюсселе. Об этом заявил ТАСС дипломатический источник в миссии одной из стран ЕС в Брюсселе.
«Сами сторонники вотума надеялись собрать поддержку максимум в 15-20%. Тот факт, что вотум поддержали 31,5% участвовавших в голосовании депутатов, стал настоящим шоком в Брюсселе. Уровень недовольства работой Еврокомиссии оказался гораздо выше прогнозов», — сказал он.
В то же время источник высказал мнение, что это голосование «не окажет влияния на политический курс Еврокомиссии». По его мнению, теперь «следует ожидать мощной медийной кампании по контролю ущерба, в которой, с высокой вероятностью, недовольство работой Еврокомиссии будет приписано внешним силам».
Европарламент (ЕП) на пленарной сессии в Страсбурге отклонил резолюцию о недоверии главе Еврокомиссии (ЕК) Урсуле фон дер Ляйен, который официально был выдвинут в связи с обвинениями в коррупцию при закупке вакцин от COVID-19.
За отклонение резолюции проголосовали 360 депутатов из 553, тогда как 174 парламентария поддержали вотум недоверия. Еще 18 членов ЕП воздержались.
НОВОСТИ
- 15:32 10.07.2025
- Каждая фракция Госдумы может влиять на принимаемые решения — Володин
- 15:12 10.07.2025
- В Китае предложили изменить Три закона робототехники для боевых гуманоидов
- 14:40 10.07.2025
- Кишинев с приходом нынешней власти практически полностью потерял рынок РФ — Додон
- 14:30 10.07.2025
- Ростех открыл двери передовых производственных площадок для туристов
- 14:12 10.07.2025
- Фон дер Ляйен объявила о создании фонда реконструкции Украины
- 14:00 10.07.2025
- ЕП отклонил резолюцию о недоверии главе ЕК фон дер Ляйен
- 13:32 10.07.2025
- Нефть и газ будут занимать более половины энергобаланса в мире в ближайшие 25 лет — ОПЕК
- 13:20 10.07.2025
- ВСУ потеряли за сутки в зоне СВО около 1 310 военых
- 13:05 10.07.2025
- РФ фиксирует на Украине производство боевых отравляющих веществ — постпред при ОЗХО
- 13:00 10.07.2025
- В мире остро стоит необходимость обмена опытом цивилизаций — Си Цзиньпин
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать