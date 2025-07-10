Суд признал запрещенной информацию о продаже ответов на ЕГЭ, ОГЭ и ВПР

17:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Суд признал запрещенной для распространения на территории РФ информацию на сайтах о продаже ответов на ЕГЭ, ОГЭ и ВПР. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Москвы.

«Удовлетворено административное исковое заявление Люблинского межрайонного прокурора о признании информации о продаже ответов на ЕГЭ, ОГЭ и ВПР-2025, размещенной на интернет-сайтах, запрещенной к распространению на территории РФ. <…> Суд полностью удовлетворил требования прокурора и признал сведения, размещенные на интернет-сайтах, запрещенными к распространению на территории РФ», — говорится в сообщении.