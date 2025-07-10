Суд признал запрещенной информацию о продаже ответов на ЕГЭ, ОГЭ и ВПР
17:40 10.07.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Суд признал запрещенной для распространения на территории РФ информацию на сайтах о продаже ответов на ЕГЭ, ОГЭ и ВПР. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Москвы.
«Удовлетворено административное исковое заявление Люблинского межрайонного прокурора о признании информации о продаже ответов на ЕГЭ, ОГЭ и ВПР-2025, размещенной на интернет-сайтах, запрещенной к распространению на территории РФ. <…> Суд полностью удовлетворил требования прокурора и признал сведения, размещенные на интернет-сайтах, запрещенными к распространению на территории РФ», — говорится в сообщении.
НОВОСТИ
- 18:45 10.07.2025
- США необходимо видеть дорожную карту, которая позволит определить пути завершения конфликта на Украине - Рубио
- 17:24 10.07.2025
- Уже более 33 тысяч человек посетили обновленный ко Дню Победы Музей героизма на ВДНХ
- 17:12 10.07.2025
- У границ СГ размещены 10 батальонно-тактических групп армий стран Европы — МО Белоруссии
- 17:00 10.07.2025
- Международные резервы РФ обновили исторический максимум, достигнув $690,6 млрд
- 16:32 10.07.2025
- Пожар на горе Бештау в Ставропольском крае охватил 800 метров по фронту
- 16:12 10.07.2025
- ФРГ готова закупить дополнительные системы Patriot у США для передачи Киеву — Мерц
- 16:00 10.07.2025
- Трамп разочарован «отсутствием гибкости» в позиции РФ по Украине — Рубио
- 15:32 10.07.2025
- Каждая фракция Госдумы может влиять на принимаемые решения — Володин
- 15:12 10.07.2025
- В Китае предложили изменить Три закона робототехники для боевых гуманоидов
- 15:00 10.07.2025
- Поддержка вотума недоверия фон дер Ляйен третью евродепутатов вызвало шок — диписточник
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать