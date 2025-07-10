США необходимо видеть дорожную карту, которая позволит определить пути завершения конфликта на Украине - Рубио
18:45 10.07.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Соединенные Штаты понимают, что для преодоления конфликта на Украине требуются «время и терпение». С таким заверением выступил госсекретарь США, временно исполняющий обязанности помощника американского президента по национальной безопасности Марко Рубио.
«Мы продолжим работать над этим. Мы понимаем, что для таких вещей требуются время и терпение», — сказал он, комментируя украинский кризис на пресс-конференции по итогам двусторонней встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в Куала-Лумпуре. Переговоры глав внешнеполитических ведомств двух стран состоялись на полях совещаний по линии Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) в столице Малайзии.
«Однако мы также разочарованы, что [по Украине] не достигнуто более значительного прогресса. И, будем надеяться, на основании [переговоров] сегодняшнего дня и в дальнейшем у нас будет больше ясности насчет точных позиции и приоритетов России в этой области, и мы сможем начать добиваться некоторого прогресса. Но это, как вы видите, сложно», — заявил Рубио.
«В перспективе нам необходимо видеть дорожную карту, которая позволит определить пути завершения этого конфликта», — убежден госсекретарь. «И мы обменялись некоторыми идеями насчет того, как это могло бы выглядеть. Разумеется, я доведу это до сведения президента [США Дональд Трампа] уже нынешним вечером. Будем надеяться, мы сможем от этого оттолкнуться», — отметил Рубио.
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