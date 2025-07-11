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НОВОСТИ

Стоимость биткойна обновила исторический максимум, превысив $116 тыс.

10:05 11.07.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Стоимость биткойна обновила исторический максимум, превысив $116 тыс., свидетельствуют данные площадки Binance.

По данным на 0:20 мск, криптовалюта преодолела отметку $116 тыс. и достигла рекордных $116,173 тыс. (+4,5%).

По состоянию на 0:26 мск биткойн замедлил рост и находился на уровне $115,9 тыс. (+4,3%).

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