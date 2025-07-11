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Пентагон намерен догнать РФ и КНР в сфере беспилотников — Fox News

10:32 11.07.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Шеф Пентагона Пит Хегсет распорядился ускорить производство и развертывание беспилотников, пытаясь опередить Россию и Китай в этой сфере. Об этом сообщил телеканал Fox News, в распоряжении которого оказались несколько служебных записок Хегсета.

Министр обороны снял ряд бюрократических сложностей и отменил ограничения, которые, по его мнению, мешали инновациям. «Летальность [дронов] больше не будет сдерживаться правилами, которыми мы сами себя ограничили», — говорится в одном из документов. Впервые офицеры в звании полковника и капитана смогут самостоятельно закупать и испытывать беспилотники, в том числе созданные при помощи 3D-печати. Кроме того, они смогут оперативно и без лишних проверок приступать к применению беспилотников.

Пентагон признает, что у «противников Америки есть фора в области малых беспилотных летательных систем», но Хегсет рассчитывает, что США выбьются в лидеры к концу 2027 года. Как отмечает Fox News, украинский конфликт показал миру, что использование дронов изменило характер ведения боевых действий.

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