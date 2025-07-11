Эстония проведет конференцию по восстановлению Украины в 2027 году — премьер

12:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Премьер-министр Эстонии Кристен Михал объявил, что Таллин станет площадкой для международной конференции по восстановлению Украины в 2027 году.

«Мы приглашаем все правительства, бизнес и гражданское общество присоединиться к нам и поддержать будущее Украины», — приводит слова главы эстонского кабмина портал национального гостелерадио ERR.

По данным портала, с начала конфликта Эстония выделила на восстановление Украины более 42 млн евро, в этом году Таллин планирует направить Киеву еще 11 млн евро.