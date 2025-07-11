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НОВОСТИ

Военные действия привели к потере 160 тыс. га сельхозземель в Белгородской области

15:12 11.07.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Около 160 тыс. га пашни выведено из оборота из-за оперативной обстановки на территории Белгородской области, доложил президенту РФ Владимиру Путину губернатор региона Вячеслав Гладков.

«Исходя из оперативной обстановки, вышло из оборота 160 тыс. гектаров пашни», — сказал он.

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