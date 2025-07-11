Власти РФ считают проблемой обеднение русского языка

18:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Носители русского языка все чаще используют просторечные выражения, не соответствующие словарной норме. Власти видят в этой тенденции угрозу, следует из утвержденных Основ государственной языковой политики РФ.

Отмечается, что в сфере государственной языковой политики есть риски, угрозы и проблемы, связанные в том числе с усилением глобализации и «незавершенным процессом нормативно-правового регулирования языковых отношений».

Среди таких угроз указано «снижение в сферах официального общения уровня соответствия современной общественно-речевой практики утвержденным языковым нормам государственного языка Российской Федерации и государственных языков республик Российской Федерации».