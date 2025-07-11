Пятиэтажка обрушилась в Алешках из-за авиаудара ВСУ, под завалами люди

18:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Пятиэтажный дом обрушился в Алешках Херсонской области в результате авиаудара ВСУ, под завалами остаются люди. Об этом сообщил ТАСС губернатор региона Владимир Сальдо.

«Противник нанес авиаудар по жилому дому в Алешках. Пятиэтажка сложилась, под завалами мирные жители», — сказал он.

Сальдо отметил, что оперативные службы выехали на место удара.