Пятиэтажка обрушилась в Алешках из-за авиаудара ВСУ, под завалами люди
18:40 11.07.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Пятиэтажный дом обрушился в Алешках Херсонской области в результате авиаудара ВСУ, под завалами остаются люди. Об этом сообщил ТАСС губернатор региона Владимир Сальдо.
«Противник нанес авиаудар по жилому дому в Алешках. Пятиэтажка сложилась, под завалами мирные жители», — сказал он.
Сальдо отметил, что оперативные службы выехали на место удара.
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