Трамп: С 1 августа 2025 года мы вводим пошлины в 30% на товары из ЕС, отдельно от секторальных пошлин
16:30 12.07.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Товары из стран Евросоюза и Мексики с 1 августа будут облагаться пошлинами в размере 30% при импорте в Соединенные Штаты. Об этом заявил президент США Дональд Трамп.
«С 1 августа 2025 года мы вводим 30-процентные пошлины на товары из Европейского союза, импортируемые в США, отдельно от секторальных пошлин», — говорится в письме хозяина Белого дома председателю Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, которое он опубликовал на своей странице в соцсети Truth Social.
Трамп также продемонстрировал подобное письмо, адресованное президенту Мексики Клаудии Шейнбаум.
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