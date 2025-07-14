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НОВОСТИ

Венгрия не будет финансировать поставки вооружений США на Украину — Сийярто

15:00 14.07.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Венгрия не будет финансировать закупку американских вооружений для Украины, если США официально обратятся с таким предложением к Евросоюзу. Об этом заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто, комментируя по просьбе журналистов сообщения о возможном возобновлении военной помощи Киеву со стороны Вашингтона.

«Я хотел бы подчеркнуть, что венгерские деньги, венгерское оружие и венгерские солдаты не будут направлены на Украину. Ничего туда направлено не будет», — сказал глава МИД на пресс-конференции после встречи в Будапеште с министром промышленности и торговли Марокко Риядом Меззуром.

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