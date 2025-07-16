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НОВОСТИ

Крупнейший в России кампус «Школы 21» появится в СберСити

17:10 16.07.2025

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Фото пресс-службы Сбера
В смарт-районе СберСити в Рублёво-Архангельском построят крупнейший в стране кампус «Школы 21» — школы цифровых технологий от Сбера. Это пространство цифрового обучения, где каждый сможет пройти путь от первых шагов в сфере цифровых технологий до получения востребованных профессий. Поступление в «Школу 21» не зависит от дипломов, опыта работа и знаний в сфере ИТ. В процессе обучения участники могут развиваться в таких направлениях, как управление цифровыми продуктами, цифровое творчество, биотехнологии, кибербезопасность и др. Проект реализуется совместно с правительством Москвы.

Будущий кампус школы посетили президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф и мэр Москвы Сергей Собянин в ходе осмотра офисно-делового квартала в СберСити. «Школа 21» разместится в современном офисном здании площадью более 40 тысяч квадратных метров. В нём будет 7 наземных этажей и 2 подземных.

«Здесь, в СберСити, будет уникальный кампус "Школы 21", нигде в мире ничего подобного нет. Это совместный проект с правительством Москвы. 40 тысяч квадратных метров займёт суперсовременная цифровая школа и технопарк для молодых предпринимателей. Всё обучение бесплатное. Кто-то из участников и выпускников идет к нам, кто-то создаёт свои стартапы, и достаточно успешные, кто-то идёт в другие технологические корпорации или на госслужбу», – рассказал Герман Греф.

Современный образовательный комплекс не имеет аналогов в России и мире. Он станет новым центром подготовки цифровых инженеров, квалифицированных специалистов, даст дополнительный импульс развитию технологий во всех отраслях экономики Москвы и всей страны. Обучение будет проходить на отечественной цифровой образовательной платформе Сбера с постоянно развивающимся контентом, ориентированным на актуальные потребности рынка.

«Мы занимаемся и делаем этот совместный проект — это не ведомственная школа, не ведомственная история. Это история для всей страны. Работы много, но я думаю, что вы закончите не через год, а через пару месяцев», – отметил Сергей Собянин.

Сергей Собянин также подчеркнул важность обучения предпринимательству, поскольку без соответствующих навыков невозможно создать успешный бизнес.

«Школа 21» в СберСити будет работать круглосуточно, без выходных и праздничных дней: здесь регулярно будут проходить отборочные «бассейны», программы углубленного изучения цифровых технологий, образовательные интенсивы, просветительские мероприятия, акселерационные программы и пр.

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