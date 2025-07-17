Россия готова провести третью Олимпиаду, в будущем обязательно подаст заявку — Дегтярев

11:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия готова в будущем в третий раз провести Олимпийские игры и обязательно будет подавать заявки как на летнюю, так и на зимнюю Олимпиаду. Об этом ТАСС заявил министр спорта РФ, президента Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев.

«Конечно, будем заявляться в будущем и сможем провести на самом высоком уровне, мы это уже доказали дважды, — сказал Дегтярев. — Рано или поздно все отношения восстановим, раскатаем все маршруты на Олимпийские игры и, я уверен, заявимся и на зимние, и на летние. Наша страна самая гостеприимная, а инфраструктура позволяет. Чемпионат мира по футболу в России воспоминают до сих пор. Какая дружелюбная Россия, как гуляли и болели в Москве, Екатеринбурге, Казани, Волгограде, Калининграде и других городах».