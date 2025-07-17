VPN в России не запрещается и сами по себе поисковые запросы не являются основанием для ответственности - Немкин
19:50 17.07.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Принятые депутатами поправки не вводят повсеместного запрета на использование VPN или контроль за действиями граждан в сети, а основной акцент сделан на целенаправленный обход блокировок для просмотра экстремистских материалов. Об этом ТАСС сообщил член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, федеральный координатор партийного проекта «Цифровая Россия» Антон Немкин.
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Он подчеркнул, что речь не идет о посещении Instagram, Facebook (запрещены в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской) или других заблокированных платформ. Парламентарий напомнил, что экстремистскими материалами считаются только те, которые суд признал таковыми, и они внесены в официальный перечень. «Этот список — не тайный документ. Он в открытом доступе, регулярно обновляется, и по каждому материалу там есть четкое наименование», — добавил Немкин.
Депутат заметил, что использование VPN в России само по себе не запрещено, однако, если нарушение совершается при помощи VPN, например, умышленный обход блокировок для доступа к экстремистским материалам, то это может рассматриваться как доказательство умышленного доступа к экстремистским материалам. «Что касается доступа к материалам — ответственность наступает не за поисковый запрос или случайный клик по ссылке, а именно за получение фактического доступа к конкретным экстремистским материалам. Больше того, нужно доказать, что действия были умышленными. Случайное попадание по ссылке не подпадает под статью. Важен именно умысел и факт осознанного доступа к запрещенному материалу», — рассказал Немкин.
«Сами по себе поисковые запросы не являются основанием для ответственности. Если человек искал, скажем, сведения об авторе запрещенной публикации или писал научную работу о деструктивных движениях, но не открывал конкретные экстремистские материалы — нарушением это не считается. Более того, такие материалы не находятся в свободном доступе. Они либо удаляются, либо блокируются, поэтому „наткнуться случайно“ на них крайне сложно», — сказал депутат.
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