Задолженность населения по ипотеке в июне выросла на 0,6% после 0,5% в мае — ЦБ РФ
13:05 18.07.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Задолженность населения по ипотеке, по предварительным данным ЦБ, в июне 2025 года выросла на 0,6% после роста на 0,5% в мае, говорится в материалах Банка России.
«По предварительным данным, прирост задолженности населения по ипотеке несколько ускорился (оценочно до 0,6% после 0,5% в мае). При этом ипотечный портфель на балансе банков вырос на 0,7% (+0,6% в мае)», — отмечается в документе.
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