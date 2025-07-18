Задолженность населения по ипотеке в июне выросла на 0,6% после 0,5% в мае — ЦБ РФ

13:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Задолженность населения по ипотеке, по предварительным данным ЦБ, в июне 2025 года выросла на 0,6% после роста на 0,5% в мае, говорится в материалах Банка России.

«По предварительным данным, прирост задолженности населения по ипотеке несколько ускорился (оценочно до 0,6% после 0,5% в мае). При этом ипотечный портфель на балансе банков вырос на 0,7% (+0,6% в мае)», — отмечается в документе.