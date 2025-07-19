ЕС ввел санкции против Карена Шахназарова и еще девяти граждан РФ — Совет ЕС
09:30 19.07.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
ЕС ввел санкции против народного артиста России Карена Шахназарова и еще девяти граждан РФ. Об этом говорится в опубликованном в «Официальном журнале ЕС» постановлении Совета ЕС о введении 18-го пакета санкций против РФ.
Помимо Шахназарова, в списке оказались глава Фонда развития территорий Ильшат Шагиахметов, первый заместитель министра культуры Крыма Ольга Бурова, исполняющий обязанности ректора Крымского федерального университета имени В. И. Вернадского Владимир Курьянов, гендиректор «Волгатранс» Виктор Фофанов, топ-менеджер фирмы «Технология развития открытых систем» Александр Ушко, акционер «Фосагро» Татьяна Литвиненко, а также Никита Захаров, которого ЕС связывает с компанией «Аэроскан», и другие.
В санкционный список также включены по одному гражданину Азербайджана, Ирана, Индии и Китая.
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