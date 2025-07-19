Никарагуа всегда будет на стороне России, сомнений не возникнет никогда — глава парламента
10:30 19.07.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Никарагуа всегда будет солидарна с Россией, сомнений в этом не появится никогда. Об этом заявил председатель парламента центральноамериканской страны Густаво Поррас Кортес во время встречи с заместителем председателя Госдумы Анной Кузнецовой и представителями совместной комиссии по межпарламентскому сотрудничеству.
Поррас попросил Кузнецову, которая находится в Манагуа для участия в торжествах по случаю 46-летия Сандинистской народной революции, передать это послание президенту РФ Владимиру Путину, а также коллегам зампреда Госдумы в обеих палатах российского парламента.
«Я бы хотел, чтобы вы передали вашим товарищам в Госдуме, а также товарищам в Совете [Федерации], президенту Путину, что от всего сердца никарагуанский народ признает [поддержку РФ] и благодарит [Россию], испытывает любовь к русскому народу», — отметил Поррас Кортес, говоря о солидарности и помощи Никарагуа со стороны СССР и России на разных этапах истории в разных сферах. Его слова приводит местный официальный портал El 19 digital. «Кроме того, мы всегда, без сомнения, будем на вашей стороне, никогда не станем в этом сомневаться», — подчеркнул он.
«Я не хочу упускать эту возможность, чтобы от имени [нашего] народа, от имени наших руководителей [сопрезидентов Никарагуа] Даниэля Ортеги и Росарио Мурильо выразить бесконечную благодарность, которую мы испытываем к России со времен Октябрьской революции, со времен СССР <…> и до нынешних времен <…>, к Российской Федерации, которая продолжает быть последовательной в борьбе народов, которые сражаются за свою независимость и суверенитет», — отметил председатель никарагуанского парламента.
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