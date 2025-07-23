Мединский рассказал, что Россия предложила Украине во время третьего раунда переговоров в Стамбуле
22:20 23.07.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Россия предложила Украине создать для работы онлайн три рабочие группы — по политическим, военным и гуманитарным вопросам. Об этом заявил помощник президента РФ, глава российской делегации Владимир Мединский по итогам третьего раунда переговоров с украинской стороной.
«Что мы предложили украинской стороне в этот раз? Чтобы сэкономить время и деньги налогоплательщиков, сформировать в составе нашей делегации три рабочие группы, которые будут работать в режиме онлайн», — сказал Мединский. Он уточнил, что «это будет рабочая группа по политическим вопросам, рабочая группа по гуманитарным вопросам и рабочая группа по военным вопросам в составе соответствующих специалистов военных ведомств».
«Украинская сторона взялась рассмотреть это предложение», — отметил глава российской делегации.
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