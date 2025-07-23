0
0
64
НОВОСТИ

Мединский рассказал, что Россия предложила Украине во время третьего раунда переговоров в Стамбуле

22:20 23.07.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия предложила Украине создать для работы онлайн три рабочие группы — по политическим, военным и гуманитарным вопросам. Об этом заявил помощник президента РФ, глава российской делегации Владимир Мединский по итогам третьего раунда переговоров с украинской стороной.

«Что мы предложили украинской стороне в этот раз? Чтобы сэкономить время и деньги налогоплательщиков, сформировать в составе нашей делегации три рабочие группы, которые будут работать в режиме онлайн», — сказал Мединский. Он уточнил, что «это будет рабочая группа по политическим вопросам, рабочая группа по гуманитарным вопросам и рабочая группа по военным вопросам в составе соответствующих специалистов военных ведомств».

«Украинская сторона взялась рассмотреть это предложение», — отметил глава российской делегации.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

22:35 23.07.2025
Контакты по позициям меморандумов РФ и Украины будут продолжены - Мединский
0
53
22:15 23.07.2025
Новый обмен пленными между РФ и Украиной составит не менее 1200 человек - Мединский
0
98
21:43 23.07.2025
РФ и Украина договорились об обмене военными и гражданскими лицами - ТАСС
0
147
20:50 23.07.2025
В Стамбуле начались переговоры делегаций России и Украины
0
220
20:10 23.07.2025
Главы делегаций России и Украины проводят встречу тет-а-тет во дворце Чираган - СМИ
0
253
19:50 23.07.2025
Сикорский: Будучи коррумпированной страной, Украина не сможет попасть в ЕС
0
274
19:24 23.07.2025
Дипломаты России и Киргизии обсудили миграционные вопросы
0
280
18:55 23.07.2025
Личные данные 340 тыс человек похищены хакерами во Франции
0
313
18:15 23.07.2025
Эсминец ВМС США попытался войти в территориальные воды Ирана в Оманском заливе - СМИ
0
405
17:40 23.07.2025
В Конгресс США поступил законопроект о пересмотре отношений с ЮАР
0
406

Возврат к списку