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Силы ПВО РФ сбили за сутки 217 украинских беспилотников самолетного типа

14:00 24.07.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили за сутки 6 управляемых авиабомб, управляемую ракету большой дальности «Нептун» и 217 беспилотников самолетного типа ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Средствами противовоздушной обороны сбиты шесть управляемых авиационных бомб, управляемая ракета большой дальности „Нептун“, а также 217 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — сказали в ведомстве.

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