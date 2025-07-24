Силы ПВО РФ сбили за сутки 217 украинских беспилотников самолетного типа
14:00 24.07.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили за сутки 6 управляемых авиабомб, управляемую ракету большой дальности «Нептун» и 217 беспилотников самолетного типа ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«Средствами противовоздушной обороны сбиты шесть управляемых авиационных бомб, управляемая ракета большой дальности „Нептун“, а также 217 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — сказали в ведомстве.
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